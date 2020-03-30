شركات السيارات ستقترض مليارات لتجاوز أزمة كورونا

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الخليج ٣٦٥ نت – مما لا شك فيه أن فيروس كورونا قد ألقي بظلاله على صناعة السيارات، حيث تعاني جميع الشركات من الأزمة الراهنة، ويستكشف صانعو السيارات في جميع أنحاء العالم سلسلة من الخيارات لمواصلة الإنتاج خلال الوباء حيث اضطرت العديد من شركات صناعة السيارات إلى وقف الإنتاج.
وتشير التقارير إلى اتجاه شركات فيات كرايسلر للسيارات ودايملر وتويوتا نحو الاقتراض كحل لتجاوز الأزمة، حيث تسعى تويوتا للحصول على 1 تريليون ين (9 مليار دولار – 33.75 مليار ريال)، حيث عطلت شركة صناعة السيارات اليابانية العديد من المصانع في جميع أنحاء العالم – الولايات المتحدة وفرنسا والهند والبرازيل والفلبين والمزيد – استجابة للأزمة المتزايدة.
دايملر مالكة مرسيدس في وضع مشابه أيضاً، حيث أفادت التقارير أن شركة صناعة السيارات الألمانية تجري محادثات مع المقرضين للحصول على قرض ضخم يصل إلى 10 مليار يورو (41.7 مليار ريال)، الحال نفسه في فيات كرايسلر التي تسعى للحصول على قرض بقيمة 3.5 مليار يورو (14.6 مليار ريال).
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