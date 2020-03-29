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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ولينج Wuling تعلن إطلاق سيارة جديدة والان مع التفاصيل
الأحد 29 مارس 2020
أعلنت شركة ولينج Wuling إطلاق سيارة جديدة تنتمي لفئة الموديلات الصغيرة المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص، لكنها لم تحدد اسم الطراز الجديد حتى الآن.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، توفر السيارة الجديدة مقاعد لـ4 أشخاص وتناسب التنقلات داخل المدن.
وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الجديدة، يبلغ طولها 2.92 متر، وعلى الرغم من الأبعاد المدمجة للسيارة، فإن مقصورتها الداخلية تشتمل على 4 مقاعد.
وتخطط الشركة الصينية لتوفير نوعين من البطاريات بسعة مختلفة، وتبلغ سعة البطاريات 9 أو 14 كيلووات ساعة.
جدير بالذكر أن هذه السيارة لا تناسب إلا السير لمسافات قصيرة، ومن المتوقع أن تعتمد على محرك كهربائي بقوة 27 حصانا.
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