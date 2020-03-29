شركة ولينج Wuling تعلن إطلاق سيارة جديدة

الأحد 29 مارس 2020

أعلنت شركة ولينج Wuling إطلاق سيارة جديدة تنتمي لفئة الموديلات الصغيرة المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص، لكنها لم تحدد اسم الطراز الجديد حتى الآن.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، توفر السيارة الجديدة مقاعد لـ4 أشخاص وتناسب التنقلات داخل المدن.

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وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الجديدة، يبلغ طولها 2.92 متر، وعلى الرغم من الأبعاد المدمجة للسيارة، فإن مقصورتها الداخلية تشتمل على 4 مقاعد.

وتخطط الشركة الصينية لتوفير نوعين من البطاريات بسعة مختلفة، وتبلغ سعة البطاريات 9 أو 14 كيلووات ساعة.

جدير بالذكر أن هذه السيارة لا تناسب إلا السير لمسافات قصيرة، ومن المتوقع أن تعتمد على محرك كهربائي بقوة 27 حصانا.