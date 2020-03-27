وكلاء هولدن صانعة كابريس سيقاضون جنرال موتورز.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيئة تجار هولدن في أستراليا عن استعداداتها لمقاضاة شركة جنرال موتورز، زاعمين أن الشركة لم تكشف بعد عن خطط لإغلاق العلامة التجارية التي كانت تصنع كابريس، وخاصة أنها لا تزال تطلب استثمارات في الترقيات بالوكالة!

حيث صرّح وكلاء هولدن بأن ممثلي جنرال موتورز جعلوا الأمر يبدو وكأن الشركة تنوي إبقاء هولدن مفتوحة، وما يريده وكلاء هولدن الآن هو محاولة الوصول إلى مفاوضات مالية مناسبة مع جنرال موتورز أولاً على الرغم من الخلاف القائم حالياً بين الطرفين.

والجدير بالذكر أنه في فبراير الماضي أعلنت جنرال موتورز عن خطط لإغلاق “علامة هولدن”، وذلك بسبب الاستثمار المطلوب لكي تكون هولدن قادرة على المنافسة على المدى الطويل في أسواق السيارات الجديدة في أستراليا ونيوزيلندا، وذلك بحسب ما صرحت به الشركة.

وأخيراً، فقد أشارت جنرال موتورز إلى أنها لم تعد تنوي متابعة المنافسة واسعة النطاق في سوق السيارات ذات المقود الأيمن، إلا أن الشركة لن تتخلى تماماً عن السوق الأسترالية، فعلى سبيل المثال ستكون نسخة شفروليه كورفيت اليمنى متاحة هناك، كما أنه من المحتمل أن تتاح كاديلاك إسكاليد الجديدة في أستراليا أيضاً.