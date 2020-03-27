هيونداي النترا N الرياضية تظهر في صور توقعية

الخليج ٣٦٥ نت – هيونداي النترا 2021 هي سيارة أنيقة بتصميم جديد أكثر جراءة، مع تزويدها بمحرك 2.0 لتر بقوة 147 حصان وعزم دوران 179 نيوتن.متر، مع جير CVT، وهي أرقام أداء ليست مبهرة بالضرورة، ولكن هذا على وشك التغير مع تخطيط هيونداي لطرح نسخة N عالية الأداء للسيارة.

وقد ظهرت صور توقعية لهيونداي N القادمة من كوريا، ونلاحظ على الفور ازدياد جراءة التصميم الخارجي مع مقدمة شرسة وفتحات هواء إضافية وجنوط سوداء كبيرة وجناح خلفي وأنبوبي عادم كبيرين من الكروم ومشتت هواء خلفي.

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بالطبع هذه الصور التخيلية تظل مبدئية وقد يكون المنتج النهائي مختلفاً عنها، ولكن نعلم أن السيارة ستستخدم نفس محرك فوليستر N الرياضية سعة 2.0 لتر بشاحن تيربو وأربعة سلندر بقوة 250 حصان أو 275 حصان عند اختيار حزمة الأداء.

كما من الغالب استلامها لنفس الجير اليدوي بست سرعات ضمن خيارات أخرى، كما ستستمر بنفس نظام الدفع الأمامي للموديل القياسي.. ونأمل بمتابعة تفاصيل رسمية عنها قريباً.