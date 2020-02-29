شركة فورد الأمريكية تعلن عن مجموعة دراجات الـ"سكوتر" الكهربائية الجديدة

السبت 29 فبراير 2020

أعلنت شركة فورد الأمريكية عن مجموعة دراجات الـ"سكوتر" الكهربائية الجديدة، تعد أحدث إنتاج لشركة صناعة الـ"سكوتر" الكهربائي الأمريكية Spin، التي كانت قد استحوذت عليها فورد وضمتها لها في عام 2018.



وقال موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات إن هذه الدراجات الكهربائية المسطحة، ستصل للمرة الأولى لقارة أوروبا قريبا، إذ تستعد فورد لطرح نماذج منه للبيع بعدد من الدول الأوروبية.

وستبدأ فورد بطرح دراجات الـ"سكوتر" الخاصة بها بالسوق الألماني في فترة الربيع المقبل، وأفاد "ذا فيرج" بأن هذه الخطوة جاءت بعد أن تأكدت شركة فورد من كفاءة هذه الدراجات الكهربائية المسطحة بعد أن وصل عدد المدن المستخدمة بها داخل الولايات المتحدة إلى نحو 62 مدينة، و20 حرما جامعيا بجميع أنحاء البلاد.

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وذكر الموقع الأمريكي أن سكوتر Spin بمجرد طرحه في ألمانيا سيواجه منافسة قوية مع عدد من شركات صناعة هذه الدراجات، أبرزها 3 شركات هي شركة Bird وشركة Lime وشركة Circ.

وفي حال نجاح سكوتر Spin في السوق الألماني، ستقوم فورد بطرحها بعد ذلك للبيع في فرنسا ثم المملكة المتحدة.

وبخلاف فورد، سبق لشركة هيونداي الكورية الجنوبية، الكشف عن نموذج اختباري لسكوتر كهربائي قابل للطي ويتم شحنه أوتوماتيكيا أثناء القيادة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن النموذج الاختباري للسكوتر الكهربائي يبلغ وزنه نحو 7.7 كجم بحيث يمكن حمله بسهولة، كما أنه مزود ببطارية ليثيوم سعة 10.5 أمبير ساعة، والتي تتيح له الانطلاق بسرعة قصوى 20 كلم/س مع مدى سير يبلغ 20 كلم.