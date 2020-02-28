رقم عالمي سعودي يسجل في البحرين بقيادة الكابتن محمد الشريان

الخليج ٣٦٥ نت – في تنافس قوي وهمة عالية، تمكن الكابتن محمد الشريان من اقتناص رقم عالمي جديد في رياضة السيارات وتحديدا التسارع الإزفلتي الدراق ريس، ويأتي هذا الإنجاز امتدادا لتجارب كثيرة سابقة ومشوار طويل من المحاولات والخبرات لسنوات طويلة. واستطاع الكابتن محمد في ليلة من ليالي كانو وهي المخصصة لتجارب الدراق ريس على حلبة البحرين الدولية من تسجيل أسرع زمن على سيارة دودج تشارجر هيلكات بمكينة مصنع بزمن وقدره ١٠:٤٥ ثانية والذي يعتبر الأسرع في الخليج وفي العالم حيث تم تسجيل الرقم رسمياً في موقع أوقات الدراق العالمية.

الجدير بالذكر بأن الكابتن محمد الشريان بدأ مشواره في رياضة السيارات ولأكثر من عشر سنوات من التسابق على الحلبات في العديد من السيارات، وازداد هذا الشغف بعد امتلاكه لسيارته الحالية دودج تشارجر هيلكات حيث حرص من اليوم الأول للبحث عن أفضل التجهيزات للوصول إلى إمكانيات السيارة الكاملة. وبعد محاولات استمرت لسنتين استطاع من خطف لقب غالي باسم السعودية وتسجيله من ضمن قائمة دولية للدراق ريس.

وتأتي تفاصيل التجهيز بفهم ديناميكية السيارة من تحويل الوزن إلى أرضية الدراق دون فقد كبير للقوة واستعداد السيارة للانطلاق بأفضل طريقة لتحقيق أسرع زمن ممكن. حيث تم تجهيز السيارة بإطارات خاصة لمثل هذه السباقات بنعومة عالية واعتماد تخفيف وزن السيارة حيث تم إضافة كراسي رياضية خفيفة وإزالة المقاعد الخلفية. وأخيرا بفهم نظام احتراق المكينة وإمدادها بالأوكتين المناسب لاحتراق كامل.

وعبر الكابتن محمد من إعجابه من إمكانيات الدودج تشارجر هيلكات وقوتها العالية بسبعمائة وسبعة بحالتها من المصنع في تحدي الكثير من السيارات المجهزة بالكامل لمثل هذه السباقات دون الحاجة لصرف الكثير للوصول لها وإنها قادرة للمنافسة بأقل التكاليف.