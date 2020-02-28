كيا ستينجر 2020 تحصل على إصدار “سماء الليل” بإضافات أنيقة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت كيا ستينجر 2020 على إصدار خاص جديد في أستراليا باسم “سماء الليل”، بالاعتماد على سيارة ستينجر GT الحالية بمحرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.3 لتر.

وسينطلق الإصدار الجديد بثلاث ألوان خارجية مختلفة، نوعين من الأزرق واللون الأسود اللؤلؤي، كما ستحصل على جلود نابا الفاخرة الأنيقة في الداخلية بلون رمادي خفيف، مع نظام عادم رياضي بصوت ممتع.

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وسيبدأ سعر إصدار “سماء الليل” بـ 63,500 دولار أسترالي (ما يعادل 157,000 ريال)، أي أغلى بشكل بسيط من ستينجر GT القاسية.

وسيستمر الإصدار مع نفس المحرك القياسي بقوة 365 حصان وعزم دوران 510 نيوتن.متر، ولا نعلم بعد ما إذا كانت كيا عازمة على طرح الإصدار خارج أستراليا.