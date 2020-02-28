الشرطة الروسية تحجز سيارة باتمان لعدم وجود ترخيص

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الخليج ٣٦٥ نت – حجزت شرطة العاصمة الروسية موسكو سيارة باتمان ريبليكا (تقليد) في موقف غير مألوف بسبب عدم وجود لوحة ترخيص لها.
من الواضح أن ضباط المرور الروسيين لم ينبهروا بسيارة الرجل الوطواط، لعدم كونها قانونية للطرق، لذا قرروا مصادرتها.
صاحب السيارة هو مقيم في موسكو بعمر 32 عاما، وعند استفسار الشرطة عن السيارة، اكتشفوا عدم وجود أي ترخيصات من أي نوع لها للقيادة في الطرق العامة، مع قياسهم لجسدها ليكتشفوا أنها تعدت الحواجز القانونية في العرض والطول.
ويُذكر أن هذه السيارة تحديدا عُرضت للبيع العام الماضي في روسيا بـ 55 مليون روبل (3.16 مليون ريال)، كما أنها مزودة بمحرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 502 حصان ودفع خلفي، ولكن بسرعة قصوى 100 كم\س فقط بسبب وزنها الهائل.
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