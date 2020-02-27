الوفاق لتأجير السيارات يشارك في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2020

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الخليج ٣٦٥ نت – يعدُّ معرض جدة الدولي للسياحة والسفر منصة محلية رائدة لجميع قطاعات السياحة، إذ تقدم عبره مجموعة متنوعة من خدمات صناعة السفر المتضمنة العروض والجوائز والهدايا، ذلك يشمله بالطبع مشاركة شركة الوفاق لتأجير السيارات الرائدة في مجال تأجير السيارات بالمملكة.
يُقام معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في فندق جدة هيلتون من يوم غد الأربعاء 26 فبراير حتى يوم الجمعة 28 فبراير بمشاركة 30 دولة من أنحاء العالم وأكثر من 200 جهة داخلية وخارجية من هيئات سياحية وشركات القطاع الخاص وذلك برعاية من مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ووكيل محافظة جدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.
سيكون بإمكانك زيارة جناح الوفاق لتأجير السيارات للتعرف على خدماتهم والعروض والجوائز التي يقدمونها في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بأي وقت من الساعة 4 عصراً وحتى 11 مساءاً، علماً أن الدخول مجاني والدعوة عامة للجميع.
يذكر أن الوفاق لتأجير السيارات تأسست في عام 2000، وخلال 20 عاماً، أصبحت أشهر شركة سعودية لتأجير السيارات، وهو ما لم يقتصر على المملكة فقط، بل أنها قد توسعت عبر 80 فرع منتشرين في مختلف المدن السعودية وكذلك في الإمارات ومصر وتركيا، بجانب توفيرها 5 مراكز صيانة رئيسية في السعودية وشراكتها مع يوروبكار ما يسمح لك بالاستعانة بخدماتها عبر 3835 فرع حول العالم.
تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات:
قوقل بلاي – آبل ستور
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