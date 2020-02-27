قبل طرحها في مصر.. تعرف على أحدث موديلات فولفو

أطلقت شركة صناعة السيارات السويدية فولفو، الموديلات الجديدة من الكومبي V90، والصالون S90 بتحسينات في المقصورة الداخلية وبعض الرتوش التصميمية الجديدة.

وأكدت الشركة السويدية أن الموديلات الجديدة من الكومبي V90 و V90 Cross Country والصالون S90 تتميز من خلال التصميم المعدل لكشافات الضباب والمصدم والتصميم الجديد للمصابيح الخلفية؛ حيث تظهر على المؤخرة رسومات LED جديدة مع شريط تغيير الاتجاه الديناميكي. وتقدم الموديلات الجديدة خيارات أوسع في ألوان الطلاء والتصميم الجديد للعجلات.

ومن التجهيزات، التي تقدمها الموديلات الجديدة، نظام الصوت المحسن من Bowers & Wilkins. ويراقب مستشعر الجزيئات جودة الهواء في المقصورة الداخلية، والذي يمكن التحكم به عبر الشاشة اللمسية في الكونسول الأوسط. وعند الحاجة يقوم نظام الفلتر „PM 2,5“ بتنقية الهواء داخل المقصورة في بضع دقائق.

وفي المقاعد الخلفية تقدم الموديلات الجديدة مقبس USB-C بدلا من مقبس 12 فولت، وكذلك تقنية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

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ويقترن نظام الدفع الهجين المعتدل، الذي تعتمد عليه الموديلات الجديدة، بمحرك ديزل تربو سعة 2 لتر أو محرك بنزين تربو سعة 2 لتر. ويستند هذا النظام على مولد بدء حركة مدمج وشبكة بقدرة 48 فولت مع تقنية استعادة طاقة الكبح. وتتميز نسخ الدفع الهجين من خلال علامة „B“ على المؤخرة.

وينطلق الموديل B5 المزود بمحرك بنزين بقوة 250 حصان، في حين يصل الديزل B5 إلى قوة 235 حصان، كما أن B6 من V90 و S90 تنطلق بسواعد محرك بنزين بقوة 310 حصان. وتتوفر بعض نسخ السيارة بنظام الدفع الرباعي أيضا.