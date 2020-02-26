وكيل "سكودا" يكشف عن مواصفات وأسعار "كاروك" 2020

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل علامة سكودا في مصر، رسمياً الستار عن فئة جديدة بالسوق المصرية وهي سيارتها "karoq 2020" رسميًا بعد فترة قصيرة من الإعلان عنها عالميًا.

قال كريم نجار، الرئيس التنفيذي لـ"كيان إيجيبت"، إن الشركة تواصل دعمها للسوق المصري بخطة خفض الأسعار على السيارات الأوروبية وذلك بعد نجاح الشركة في العام الماضي 2019 بتنفيذ خطتها الطموحة لنمو مبيعات فئات سكودا المختلفة بالسوق المصرية خاصة بعد التزامها بقرار الحكومة المصرية بتطبيق خطة زيرو جمارك على السيارات أوروبية الصنع.

أضاف "نجار"، أن "كيان إيجيبت"، تجهز لعدد من المفاجآت السارة لكل محبى السيارة سكودا عبر إطلاق فئات وطرازات جديدة هذا العام مع الالتزام بتوافر كافة المعايير التي يبحث عنها المستهلك المصري وتلبية

طموحاته من إمكانيات متميزة بالسيارة و أسعار مناسبة لاحتياجاته إضافة للتسهيلات المقدمة من الوكيل المصري لخدمات الصيانة وخدمة العملاء وأيضا التقسيط و هو انعكاس حقيقي لما لمسته كيان إيجيبت في العام الماضي بزيادة الطلب المتنامي على كافة فئاتها فكان القرار الاستثنائي من الشركة بطرح السيارات الجديدة بنفس توقيت طرحها في أوروبا.

وعن فئة السيارة 2020 Karoq تقدم كيان ايجيبت وصفا تفصيليا عنها بكافة منافذ العرض والبيع فالسيارة تتميز بالتصميم الأنيق وجاء هيكل السيارة مزود بسقف بانورامي مميز ومقاعد جلد ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وتتميز أيضا بوجود جنط مقاس 18 بوصة، كما

تقدم سيارة Karoq 2020 خاصية ذاكرة لحفظ الوضعيات المختلفة لمقاعد السيارة حيث يتمكن مستخدمو السيارة من الاحتفاظ بالوضعية التي يتم حفظها خلال خاصية الذاكرة.

طرحت السيارة كاروك 2020 بمحرك TSI بسعة 1.4 لتر تيربو رباعي الاسطوانات يولد قوة 150 حصان وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، وناقل حركة يصل إلى 8 سرعات، وجميع نماذج السيارة تأتي بنظام الدفع الأمامي وتصل إلى سرعة 100كم/ساعة خلال 8.8 ثانية، ويبلغ استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم، ويتراوح سعر السيارة سكودا كاروك من 499.900 جنيه حتى 585.000 جنيه لأعلى فئة.

جدير بالذكر أن "كيان ايجيبت" طرحت مؤخرًا الطرازيين سكودا اوكتافيا Ambition plus وسكودا كودياك ستايل، وSportline في ثوب جديد وبإجمالي تخفيضات في السعر وصلت الى 40 الف جنيه مصري عن الأسعار السابقة في بعض الطرازات والمتوقعة حسب الزيادة السنوية التي يشهدها قطاع السيارات المصري فضلا عن استحداث مواصفات فائقة الجودة تناسب احتياجات المستهلك المصري وتتماشى مع متطلبات السوق.

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