تعرف على سيارة الملك خالد بن عبد العزيز: رنج روفر سداسية الدفع

الخليج ٣٦٥ نت – يعرف الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بأنه رابع من تولى عرش المملكة العربية السعودية، وقد حكم البلاد بداية من عام 1975 وحتى 1982، وقد ازدهرت المملكة في عهده بسبب زيادة أسعار البترول، حيث أدى ذلك إلى افتتاح العديد من الجامعات والشركات الجديدة وتحسين البنية التحتية بالبلاد، ورغم إنشغال سموه الدائم بمختلف الإجراءات الإصلاحية، إلا أن ذلك لم يمنعه من ممارسة هوايته المفضلة وهي الصيد بالصقور في صحراء المملكة، وهو ما استخدم لأجله سيارة مميزة للغاية كانت رنج روفر كلاسيكية ذات 6 عجلات.

من جانبها، فخلال نهاية السبعينينات ومطلع الثمانينيات، كانت رنج روفر رمزاً للثروة والترف بفضل فخامتها المعهودة ومحركاتها من نوع V8 التي تبلغ قوتها 154 حصان مع دفع رباعي يجابه ضراوة الصحراء، ولكن ذلك لم يكن كافياً للجميع اذ بدأ العديد من الأثرياء العرب في البحث عن طرق تعديل سيارات اس يو في من اجل تحسين اداؤها.

وقد قامت شركة جراند بري ميتال كرافت (Grand Prix Metalcraft) التي تأسست في لندن في عام 1968 كصانعة لسيارات السباقات، ولكنها تحولت لاحقاً لتصبح شركة تعديلات تعمل عادة مع علامات فاخرة مثل مرسيدس وبي ام دبليو، حتى التركيز على واحد من أكثر من الأسواق تخصصاً في مجال مبيعات السيارات، بتصميم سيارات موجهة للأثرياء من محبي رياضة الصيد بالصقور في الشرق الأوسط، وهو ما أدى لظهور سيارات رنج روفر سداسية الدفع.

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تميزت سيارات رنج روفر المعدلة من قبل جراند بري ميتال كرافت بزيادة في طولها تبلغ 1092.2 ملم مع تزويد السيارات باثنين أو أربعة أبواب إضافية، إضافة لتثبيت أنظمة دفع سداسية، كما تم تعديل تصميم الشبك الأمامي مع تزويد الاس يو في بسقف كامل قابل للفتح كهربائياً إضافة لاختيارات عديدة من الألوان.

في الختام، يجدر بالذكر أنه تم إعادة تصميم داخلية سيارات رنج روفر بشكل كامل، حيث تم إحاطة المقصورة ولوحة القيادة بأفخم أنواع الجلود وخشب الجوز، مع إضافة صفوف إضافية من المقاعد القابلة للطي، إضافة لمقاعد أمامية هيدروليكية قابلة للرفع إلى الأعلى عند الصيد، وضمت عدة نسخ خاصة معدات تلفزيون وراديو مع ثلاجات للمشروبات ووحدات مكيف ومنقي هواء مع سجاد فاخر يغطي كامل الأرضيات من علامة ويلتون (Wilton) البريطانية رفيعة المستوى.