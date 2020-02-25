المرور يكشف عن مهلة تجديد رخصة السير دون غرامة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور عن مهلة لتجديد رخصة السير دون غرامة هي 60 يوماً، حيث شددت على ضرورة تنفيذ تفويض من مالك المركبة في حال منحها سائق آخر، موضحة أن هذا الإجراء يحمي المالك من المخالفات.

جاء ذلك في معرض ردّ حساب “المرور” على مغردة كتبت الاستفسار التالي:

هناك سيارة باسمي ولست أنا المستخدمة لها، إنما شخص آخر، والآن متضررة من المخالفات الموجودة على هويتي.. والسؤال: هل يمكنني تحويل المخالفات على هوية المستخدم؛ لكونه هو المستخدم الفعلي للسيارة؟

‏وأجاب “المرور” بالقول:

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التفويض يحميك من تسجيل المخالفات وغيرها. كما أجاب الحساب نفسه عن استفسار مغرد آخر حول غرامة انتهاء رخصة السير، وأضاف أن غرامة التطويف تحسب بعد مرور 60 يوماً من تاريخ الانتهاء.