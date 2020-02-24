تعرف على سيارة جيلي الصينية رباعية الدفع الجديدة

كتب: باسل الحلواني

استطاعت سيارة شركة جيلي الصينية "كول راي"، أن تحقق أرقاماً قياسية في المبيعات مؤخراً، بعدما جذبت أنظار الكثيرين حول العالم.

وجاءت السيارة الجديدة من جيلي الصينية بتصميم رائع وجذاب كما جاء حجمها مناسب، اللذان يجعلانها سيارة رباعية الدفع ممتازة للعائلة،

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ومركبة عملية لعشاق المغامرات في الطبيعة.

ومن الأمور المميزة في هذه المركبة أيضا هي مقصورتها الأنيقة المزودة بمقاعد جلدية مريحة، والمزينة بعناصر من التيتانيوم اللماع المتداخل مع الجلد بصورة جذابة.

وزودت هذه السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشات متطورة تعمل باللمس، وأنظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لمنع انزلاقها على المنحدرات.

كما حصلت على عجلات بمقاس 18 بوصة، ومحرك بنزين اقتصادي بسعة 1.5 ليتر وعزم 177 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، أما سعر هذه السيارة فنحو 26 ألف دولار.