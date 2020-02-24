بسبب الضحك.. رجل يتسبب في حادث مريع

الخليج ٣٦٥ نت – تم نقل رجل أسترالي إلى مستشفى لعلاج جراحه لستة أيام بعد ضحكه بعنف لمزحة سمعها على الراديو لدرجة أدت إلى فقدانه التحكم في سيارته وانتهائه في حادث مؤسف.

شون كيلي كان يستمع إلى “برنامج الإفطار 4KO” أثناء قيادته لسيارته في مدينة بريزبين الأسترالية، قبل إلقاء المضيفين لمزحة قتلته ضحكا لدرجة اصطدامه بخلفية شاحنة أمامه بدون انتباه وفقدانه للوعي.. وقد وقع الحادث منذ عام، ولكن نعلم عنه الآن بعد اتصال الرجل بالبرنامج الإذاعي وإخبارهم بما حدث.

كما أن الرجل استمر في الضحك على المزحة حتى بعد استعادته لوعيه في المستشفى.. وفي حالة تساؤلك عن المزحة نفسها فهي في الواقع سخيفة بعض الشيء برأينا، عن تلاعب بمعاني الكلمات الإنجليزية عند تحدث أحد المضيفين عن حلاقة ابنه لشعره.. وهو حتما شيء لا يستحق البقاء في المستشفى لستة أيام.