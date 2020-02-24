جريت وول تكشف عن سيارة المستقبل لـ 2025 HAVAL Concept H

الخليج ٣٦٥ نت – قامت شركة جريت وول خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه يوم 5 فبراير 2020 في أكبر معرض سيارات في آسيا (Auto Expo 2020) بعرض HAVAL Concept H سيارة هافال الكهربائية الهجين للجيل المستقبلي لأول مرة على مستوى العالم تناسباً مع رؤية 2025 للشركة. حيث تم تصميمها لتتناسب مع الشكل الرياضي والذكي التي تهدف هافال دائماً باعتبارها العلامة التجارية الرائدة لسيارات الدفع الرباعي أن تقدم منتجات عالية التقنية وتجعل السيارة جزء من نمط حياة محبين هافال ومجتمع قائم على الطاقة المتجددة الخالية من التلوث.

حيث تتميز السيارة بخاصية التعرف على الوجوه وتتوفر فيها خدمات الجيل الخامس وايضاً وضعيات متعددة للقيادة الذاتية ستكون سيارة ذكية تتواصل معك وتفهم ماترغب به.



استثمرت GWM أكثر من 1.5 مليار دولار للبحث في تطوير التقنيات الجديدة مثل( الطاقة الحديثة ، التقنيات الذكية ،القيادة الذاتية)، لحرصها على تقديم تشكيلة من السيارات المستقبلية.

تأسست GWM في عام 1984 وهي أكبر منتج لسيارات الدفع الرباعي في الصين. حاليًا تمتلك علامات HAVAL و Great Wall EV و Great Wall Pickup. تغطي المنتجات التقليدية التي تعمل بالوقود والكهرباء والهجين وغيرها من نماذج الطاقة الجديدة، والآن GWM تعمل على تطوير المركبات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية. في الوقت الحاضر، تمتلك GWM أكثر من 70 شركة في جميع أنحاء العالم ولديها 10 مراكز للبحث والتطوير في 7 دول، بما في ذلك الصين والهند والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والنمسا ولديها 14 مرافق التصنيع العالمية.

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