تعرف على أهم مميزات شراء سيارة من وكالات كيا الجبر في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تعد شركة كيا الجبر التجارية هي الوكيل الرسمي الحصري لسيارات كيا في المملكة العربية السعودية بمختلف مناطقها، وهو ما يتيح لعملاء قدر كبير من المميزات والضمانات التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الراحة والسلاسة مع ملاك سياراتها، لذا نتعرف اليوم على أهم مميزات شراء سيارة من وكالات كيا الجبر في مختلف أنحاء المملكة.

تتمتع كيا الجبر بانتشار مميز لفروع مراكز البيع وخدمة ما بعد البيع أيضاً في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بداية من الرياض وجدة والدمام والخبر، وحتى أبها والاحساء والجبيل والخفجي والمدينة المنورة وتبوك وجازان بمناطق مختلفة بكافة هذه المدن.

أما عن الصيانة والضمان، فنجد أن كيا عبر وكيلها كيا الجبر تقدم ضمان كامل فترة 60 شهراً أو 100,000 كم، أيهما يأتي أولاً من تاريخ إصدار فاتورة الشراء، حيث يشمل ذلك ضمان البطارية من عيوب التصنيع وتعبئة غاز نظام التبريد وشحن غاز مكيف الهواء لمدة 12 شهراً دون تكلفة إضافية وبغض النظر عن المسافة المقطوعة.

Advertisements

يشمل الضمان أيضاً العناصر التي تستهلك أثناء الاستخدام العادي مدة 12 شهر أو 20,000 كيلو متر ضد عيوب التصنيع، وهو ما يشمل أشياء مثل اللمبات والفيوزات وجلود مساحات الزجاج والفرامل بملحقاتها والفلاتر والبواجي على سبيل المثال، وذلك إلى جانب نظام الترفيه المعلوماتي وكل مكوناته لمدة 36 شهراً من تاريخ أول خدمة أو 100,000 كيلومتر، أيهما يسبق أولاً.

كما تعدك كيا الجبر أن توفر لك خدمات الصيانة الإعتيادية بشكل مستمر، وهي ما تتضمن الفحص، الشد، ضبط المحرك، ضبط نظام حقن الوقود، وزن الإطارات، التشحيم، تبديل و تغير الزيوت (المحرك، ناقل الحركة، الفرامل، نظام التعشيق، المقود الهيدروليكي)، ماء وحامض البطارية، مانع التجمد، سائل تنظيف الزجاج، غاز نظام التبريد، إضافة إلى تبديل الإطارات عند الحاجة.

هذا ومن المهم أيضاً هنا معرفة أن جميع قطع الغيار التي يتم استبدالها خلال عمليات الصيانة الدورية تأتي مع ضمان كامل لمدة عامين، أي أنك لن تقلق أبداً حيال مواجهة نفس المشكلة مرة أخرى على عكس قطع الغيار التقليدية، وذلك نظراً لأن كيا الجبر تستخدم معايير دقيقة وصارمة في تدريب وتوظيف الفنيين العاملين لديها، كما بتم إجراء فحص جودة بشكل شامل على سيارتك قبل تسليمها وإصدار شهادة جودة لك بعد إنتهاء عملية الصيانة مع تفسير مختلف التكاليف التي يتم دفعها.