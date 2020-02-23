تعرف على ضوابط استخدام سيارات التأجير التمويلي

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ضوابط استخدام السيارات بعد توقيع عقود التأجير المنتهية بالتمليك، وتشمل مايلي: عقد تأجير السيارة المنتهي بالتمليك لا يسمح باستخدامها في غير الأغراض المتفق عليها في بنود العقد، إلا بموافقة كتابية من المُؤجر.

موافقة المُؤجر هي شرط لإجراء أي تغييرات في السيارة، وفق نظام التأجير المنتهي بالتمليك.

عدم جواز استخدام السيارة خلال فترة سداد الأقساط المستحقة عليها كأنها ملك مستخدمها.

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