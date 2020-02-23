الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر وقوع حادث مروع لسيارة بعد أن فقد السائق السيطرة عليها، وذلك في مكان وتوقيت غير معلومين إلى الآن.
وفي التفاصيل، أظهر مقطع الفيديو فقدان السائق لتحكمه وسيطرته على السيارة، حيث كانت تسير بسرعة جنونية، ما تسبب في اصطدامها بعمود إنارة وانشطارها إلى نصفين.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” انشطار سيارة إلى نصفين بعد اصطدامها بعمود إنارة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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