“بالصور” فورد F-150 الجيل القادم تحت الاختبار بتمويهات خفيفة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت فورد F-150 موديل 2021 بتمويهات خفيفة للغاية أثناء اختبارها في العلن، ويدل ذلك في الغالب على اقتراب تدشين البيك اب الرائجة ودخولها لمراحل التطوير الأخيرة.

ونلاحظ هنا شبك أمامي جديد ومختلف تماما عن موديل 2020، بتصميم شبكي أسود ومصابييح أمامية براقة وشريط كروم يصل بين المصابيح.

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من الغالب أن هذه نسخة مرتفعة السعر في المجال بناء على الجنوط والجسد والعتبات الجانبية الكهربائية، ربما نسخة بلاتينوم.. كما نلاحظ غطاء المحرك المنحوت مع تجعيدات ملفتة في المنتصف وجوانب بارزة.

من المتوقع تدشين فورد F-150 الجديدة في نهاية العام الجاري كموديل 2021، مع تقديم نسخة كهربائية بالكامل لاحقا.