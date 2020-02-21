علامات تدل على تعرض السيارة المستعملة إلى حادث

الخليج ٣٦٥ نت – مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، يلجأ كثير من العملاء إلى شراء السيارات المستعملة لانخفاض سعرها، لكن يفاجأ البعض منهم أنه قد تعرض للخديعة من قبل البائع وأن السيارة التي اشتراها قد تعرضت لحادث سابق.

ولصعوبة التحقق من تعرض السيارة لحادث سابق بالنسبة للأشخاص العاديين، فإننا نقدم لكم اليوم أبرز العلامات التي تشير إلى تعرض السيارة المستعملة لحادث سابق، وهي كما يلي.

أولاً – المصابيح الأصلية:



عند تعرض السيارة لحادث ما فإن أول جزء يتعرض للضرر في السيارة هو المصابيح، سواء كانت الأمامية أو الخلفية، لذا قم بفحص المصابيح جيداً، فإذا وجدت اختلاف من حيث الشكل الخارجي والجودة لأحد المصابيح فهذا يعني أن السيارة قد تعرضت لحادث.

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ثانياً – تشقق الزجاج الأمامي:



قم بفحص الزجاج الأمامي للسيارة جيداً، وإذا وجدت تصدعات أو تشققات حتى وإذا كانت صغيرة للغاية، فإنها تدل لاحتمال تعرض السيارة لحادث، وأن هذه التشققات نتيجة تعرض الزجاج لاصطدام ما.

ثالثاً – أصوات مزعجة:



قم بتجربة قيادة السيارة على طرق غير ممهدة، فإذا صدرت أصوات مزعجة أسفل السيارة أو من المحرك، فإن هذا يدل على حاجة السيارة إلى بعض الإصلاحات لنظام التعليق أو المحرك، ويفضل حينها عدم شراء السيارة، حيث أن الصدمات تتسبب في كثير من المشاكل للمحرك وأجزاء التعليق.