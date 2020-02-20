كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا يمكنك إزالة الملصقات من على زجاج السيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجب على السائقين إزالة الملصقات من على زجاج السيارة برفق لكي لا يتعرض الزجاج للخدش ويفسدمظهره الجمالي.

ووفقا لما كشفته مجلة السياراة الألمانية"أوتو شتراسين فيركير"، بينت أنه يجب إزلة الملصقات بحذر شديد وخاصة الموجودة على زجاج السيارة الأمامي لكي لا يتعرض للخدش مما يعيق رؤية السائقين أثناء القيادة.

وعن طريقة إزالة الملصقات بسهولة، جيب تسخينها أولا بمجفف الشعر الموجود لديك، ثم استخدام قطعة من البلاستيك لفصلها عن الزجاج برفق، وعن بقايا الملصقات يمكن إزالتها بمنظف كحولي.

ويمكن أيضا استخدام هذه الطريقة في إزالة الملصقاتمن على السيارة ولكن يجب توخي الحذر حفاظا على الطلاء.