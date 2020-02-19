كيا سورينتو الجديدة كلياً تصل الشرق الأوسط وأفريقيا صيف 2020

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة "كيا موتورز" عن أولى الصور الرسمية لسيارة كيا سورينتو الجديدة، وذلك قبيل أول ظهور علني لها في معرض جنيف الدولي للسيارات 2020 في مارس المقبل، والذي سيتبعه بعد فترة وجيزة إطلاق السيارة إقليمياً في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتتوفر في المنطقة ابتداءً من الصيف المقبل.

واستقى مصممو كيا إلهامهم من مفهوم "الحضور المعزز"، وقد سعوا للحفاظ على الجمال المتمتع بالقوة والمظهر الصلب في الأجيال السابقة من سيارة سورينتو، مع اعتماد درجة أكبر من التحسينات والأناقة. ويحتوي تصميم سورينتو المحسن، الأكثر تميزاً من أي وقتٍ مضى، خطوطاً أكثر حدة وسطوحاً غير منقطعة، ما يجعلها مظهرها اللافت للأنظار أكثر تجسيماً من النسخة الأقدم ذات الحواف المستديرة. وبوجود المزيد من التفاصيل الهندسية المعاصرة والنسب الأكثر استطالةً واتجاهاً للخلف، كانت النتيجة تصميماً أكثر ثقة ونضجاً وجاذبية من أي وقت مضى.

كما تطورت "الواجهة" المعززة لسيارة سورينتو مع استخدام شبك "أنف النمر" الأمامي الذي تُعرف به كيا، والذي يتميز بعرض واتساع أكبر يلتف بشكل طبيعي حول الأضواء الأمامية المدمجة على الجهتين. أما الأضواء الأمامية ذاتها فتتميز بتصميم أضواء "عين النمر" الأمامية بمصابيح LED، ما يضيف المزيد من التركيز على التصميم من خلال إبراز الانطباع المكثف الذي تحمله الخطوط المحيطة بعيني النمر.

وقال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي لعمليات شركة "كيا موتورز" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "كنا ننتظر منذ مدة بفارغ الصبر نشر هذه الصور، وسعادتنا كبيرة الآن مع اقتراب ظهور السيارة العلني في معرض جنيف للسيارات هذا العام. نتطلع لإحضار سيارة سورينتو الجديدة كلياً إلى منطقتنا، كي تضاف إلى مجموعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الآخذة بالنمو في كيا مع تصميمها الجديد الأكثر إتقاناً. بعد انطلاقها عالمياً، سنعمل على إقامة إطلاق حصري لهذه السيارة في المنطقة قبل توفرها في أسواقنا".

Advertisements

ومن الجوانب، تم تكييف نسب سيارة سورينتو بشكل كبير لتبدو أطول، مع أجزاء معلقة أقصر في الأمام والخلف وقاعدة عجلات أطول. هذه النسب الجديدة تزيد أيضاً من طول غطاء المحرك، وتسحب الركيزة الأولى (المسؤولة عن تثبيت الزجاج الأمامي) إلى خلف المحور الأمامي، لتؤدي إلى تصميم أكثر انتصاباً، أما الحافة الأمامية من غطاء المحرك فتلتف حول الأجنحة الأمامية وتتحول إلى خط واحد بارز يضيف شخصية مميزة، ويمتد إلى الجوانب ثم ينساب ضمن الأضواء الخلفية العامودية الجديدة.

وفي الداخل، تتميز مقصورة كيا سورينتو الجديدة بتصميم جديد ثري بالتفاصيل، يتضمن برنامجاً معلوماتياً متقدّماً، وطابعاً

عملياً فائقاً، ومواد فاخرة. تعتبر المقصورة الداخلية هذه من أكثر الفراغات الداخلية جودة في سيارات كيا حتى الآن، وتتمتع هذه المقصورة الحدسية المتناغمة تكنولوجياً في سورينتو الجديدة بذات الفوائد العملية التي توفرها صفوف المقاعد الثلاثة، التي تشكل جزءاً من شخصية سيارة سورينتو على مدار 18 عاماً، وتُضاف لما توفره الآن من إبهار وجاذبية وراحة.

وتأتي المقصورة بتصميم جديد كلياً غني بالتفاصيل، حيث يجمع الحواف المعدنية، مع الكسوة الجلدية والأسطح المطرزة خشبية الطابع، كما تحتوي المساحة الداخلية عدة إضافات تكنولوجية مختارة بعناية لتحسين الاتصالات وأنظمة مساعدة السائق والنظام المعلوماتي.

ستكون سيارة سورينتو مزودة بنظام معلوماتي ذي شاشة لمس بقياس 10.25 بوصة تحتوي نظام ملاحة صوتي-مرئي، كما تحتوي السيارة عداداً رقمياً عالي الدقة بقياس 12.3 بوصة يوفر معلومات شديدة الوضوح للسائق. وتجعل هذه التقنيات المتطورة السيارة الجديدة من أكثر سيارات كيا تقدماً حتى الآن.

وتقع سورينتو في مقدمة مجموعة كيا المتجددة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تتضمن أيضاً سيارة سيلتوس وستونيك وسبورتاج وتيلورايد، كما تعتبر سيارة سورينتو ثمرة تظافر جهود الاستوديوهات الثلاثة في شبكة كيا العالمية للتصميم، والتي تتوزع بين كوريا وأوروبا وأميركا الشمالية. كما يستخدم الجيل الأحدث من سورينتو الهيكل القاعدي الجديد كلياً، لتزيد من معايير جودة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، من ناحية المساحة والطابع العملي والكفاءة والجودة.

ستُعرض سيارة سورينتو الجديدة، التي تم تصميمها وهندستها لتلائم كل ما تحمله لنا الحياة، للمرة الأولى يوم 3 مارس 2020، ليتبعها إطلاق إقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد فترة وجيزة، كما ستكون متوفرة في المنطقة ابتداءً من الصيف.