تبدأ من 460 ألف جنيه.. ننشر مواصفات وأسعار أودي A3 موديل 2020

كتب: باسل الحلواني

كشفت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (EATC)، الوكيل الرسمي لسيارات أودي في مصر، عن طراز 2020 من السيارة السيدان الفارهة "أودي A3".

وكان الجيل الحالي من A3 Sedan أخضع لتحسينات مميّزة لموديل عام ٢٠١٧ الماضي، وبَرهن على أنه رهان ناجح لآودي على صعيد المبيعات مِن خلال إضافة فئة أخرى جديدة لموديلات العلامة الألمانية في الأسواق المختلفة حول العالم. وبوجه عام، تُعد A3 Sedan خيارًا رائعًا للشباب والعائلات الصغيرة بفضل تصميمها الديناميكي الساحر ومقصورتها الرحب الفخمة التي تتّسع حتى خمسة ركّاب.

تصميميًّا، لم تأتِ A3 Sedan بتصميم مغاير بالكامل مقارنة بسيارات آودي الشقيقة الأكبر حجمًا؛ إذ تبنّت اللغة التصميمية الأحدث نفسها للعلامة الألمانية، وهو ما ظَهر واضحًا جليًّا مِن خلال شبك التهوئة الأمامي الأحادي الجديد بتصميمه ثماني الشفرات، والمصابيح الرئيسية النحيفة فئة LED بالكامل المتوافرة ضمن التجهيزات الإضافية، والصادم الأمامي الذي يتضمّن فتحات تهوئة كبيرة الحجم. ومِن ضمن اللمسات التصميمية الفريدة الأخرى، يُمكن ذِكر الطلّة الجانبية الانسيابية وخطّ السقف المنحني باتّجاه الخلف بوصفه سمة من السمات الأساسية لسيارات الكوبيه الرياضية، بخلاف المصابيح الخلفية العصرية فئة LED التي تتضمَّن إشارات التفاف ديناميكية والسقف الزجاجي البانورامي (متوافرين مع الفئة الأعلى تجهيزًا Prestige)، وأيضًا خيارات ألوان الطلاء الخارجي المميّزة وإمكانية الاختيار ما بين عجلات قياس ١٦ أو ١٧ بوصة مصنوعة من خلائط المعادن الخفيفة تبعًا إلى الفئة المختارة. كل هذه اللمسات الجمالية أسهمت في إضفاء طابع هجومي جريء مفتول العضلات على تلك السيارة السيدان الفخمة.

وبالنسبة إلى الأبعاد القياسية، جاءت

آودي A3 Sedan التي تصنَّف في مرتبة أدنى على صعيد الحجم من الشقيق A4 بطول إجمالي يبلغ ٤٤٥٨ ملم، في حين يبلغ العرض والارتفاع ١٩٦٠ و١٤١٦ ملم على الترتيب. أمّا قاعدة العجلات فجاءت بطول ٢٦٣٧ ملم، وتتوافر A3 Sedan الجديدة لعام ٢٠٢٠ في السوق المصرية عبر فئتين تجهيزيتين فقط، وهما الفئة Premium والفئة Prestige.

في هذا السياق، يبلغ سعر الفئة القياسية Premium ٤٦٠.٠٠٠ جنيه مصري، بينما يبلغ سعر الفئة الأعلى تجهيزًا Prestige ٥٣٠.٠٠٠ جنيه مصري، وهي فئة سعرية مميّزة للغاية تَضع A3 Sedan الأحدث لعام ٢٠٢٠ في مرتبة لا تُنافسها أي سيارة أخرى في فئة طرازات السيدان الفخمة في مصر.

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رغم الخطوط الخارجية الهجومية الجريئة، تمتّعت A3 Sedan الأحدث بمقصورة فخمة للغاية تستعين بمكوّنات ناعمة الملمس ذات جودة عالية تَمزج ما بين زوائد الألومنيوم الجذّابة والكسوة الجلدية الفاخرة (في الفئة الأعلى تجهيزًا). توفّر الفئة القياسية Premium باقة واسعة من التجهيزات أبرزها المكيّف الأوتوماتيكي والمقوّد الجلدي ثلاثي الأذرع مُتعدّد الاستخدامات مع عتلات يدوية لتعيير النسب، ومسند ذراع وسطي أمامي، ومرايا جانبية بخاصية التدفئة مع إمكانية ضبط وضعيتها كهربائيًّا، ناهيك بالنظام المعلوماتي الترفيهي (MMI) المزوّد بشاشة عاملة باللمس قياس ٧ بوصات، ومرايا خلفية ذاتية التعتيم، وحسّاسات للضوء والأمطار، وتقنية البلوتوث، ومثبّت السرعة، وأيضًا حسّاسات الرّكن

الخلفية، وغيرها من التجهيزات المميّزة الأخرى.

أمّا الفئة الأعلى تجهيزًا Prestige، فتضيف العديد من التجهيزات الفخمة الأخرى، أبرزها العجلات الأكبر حجمًا قياس ١٧ بوصة، والمصابيح الرئيسية العاملة بالكامل بأضواء LED، والمصابيح الخلفية فئة LED بدورها التي تتضمَّن إشارات التفاف ديناميكية، والسقف البانورامي الزجاجي، وحسّاسات الرّكن الأمامية والخلفية، والكسوة الجلدية الفخمة للمقاعد، ووصلة للناقل العام USB.

على الصعيد العملي، تتفوّق A3 Sedan الأحدث على المنافسين الآخرين في المساحات الداخلية وهو ما يجعلها توفّر أفضل قيمة مقابل المال؛ حيث تولي أهمية كبيرة على مستويات الراحة وسعة التحميل في صندوق الأمتعة، علمًا بأن سعة صندوق الأمتعة تبلغ ٤٢٥ لترًا، أي بزيادة قدرها ٦٠ لترًا مقارنة بسعة تحميل الفئة الهاتشباك A3 الشقيقة.

في ما يتعلّق بتجهيزات السلامة والأمان استفادت A3 Sedan لعام ٢٠٢٠ مِن باقة متنوّعة من الأنظمة التقنية المتطوّرة المساعدة للقيادة، منها مثبّت السرعة ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC)، ومانع الانغلاق الكبحي (ABS)، ونظام أمان ضد السرقة، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، ومساند رأس أمامية وخلفية تحمي الركّاب من التواء العنق في حال وقوع اصطدامات خلفية، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية المتنوّعة منها الأمامية والجانبية ووسائد الهواء الخاصة بمنطقة الركبة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

ميكانيكيًّا، يستقر تحت الغطاء الأمامي لـA3 Sedan الأحدث محرك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة لتر واحد فئة TFSI. يولّد هذا المحرك القوي ١١٥ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٠٠ نيوتن/متر. ويتّصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب فئة S-Tronic، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية. ويمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون ٩.٩ ثوانٍ، وهو ما يكفل أداءً قويًّا دون التخلي عن مُعدّلات استهلاك الوقود المنخفضة التي تصل إلى ٥.١ لتر لكل ١٠٠ كلم مقطوعة، الأمر الذي يُترجم إلى تكاليف تشغيل منخفضة للغاية مقارنة بسيارات السيدان الفخمة الأخرى المتوافرة في السوق المحلية.