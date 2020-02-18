زيادة 52 ألف جنيه على أسعار الفئة الأولى من DS7

كتب: باسل الحلواني

أقر وكيل علامة DS الفرنسية الفاخرة، زيادة على أسعار الفئة الأولى من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات DS7، ليصبح سعرها الرسمي ٦٠٠ ألف جنيه بدلاً من ٥٤٨ ألف جنيه بفارق٥٢ ألف جنيه.

واستقرت أسعار الفئات الثلاث الأعلى لتقدم الفئة الثانية من DS7 بسعر رسمي ٦٥٨ ألف جنيه، الثالثة ٦٩٨ ألف جنيه، أما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزاً تقدم مقابل ٨٤٨ ألف جنيه.

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وتقدم السيارة الفرنسية بمحرك تربو ١٦٠٠ سي سي، بقوة ١٦٥ حصان يولد عزم أقصى ٣٠٠ نيوتن متر عند ١٩٠٠ لفة بالدقيقة، ويرتبط محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من ٦ سرعات، وتتسارع معه السيارة من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ٩ ثوان وتصل لسرعة قصوى ٢٠٠ كم/س.