الكشف عن موعد تدشين فورد برونكو وبيبي برونكو

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الخليج ٣٦٥ نت – في يناير 2017؛ أعلنت فورد عن خطط لإحياء موديل برونكو بعدة نسخ وأحجام، والآن نقلت تقارير عن وكالات فورد في أمريكا أن الشركة أخبرتهم بموعد التدشين في مارس.
كما أن موديل “بيبي برونكو”، بالاسم الرسمي برونكو سبورت وحجم أصغر من برونكو القياسية، سينكشف عنه في أبريل في معرض نيويورك للسيارات.
وبينما سيتأخر تدشين برونكو سبورت لشهر، سيكون أول موديل ينطلق في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري، مع تأخر برونكو الأكبر حجما إلى بداية 2021، وتهدف فورد لتحقيق مبيعات إجمالية 200,000 وحدة العام القادم للموديلين.
وستتوفر برونكو وبرونكو سبورت بهيئات المقعدين والأربعة مقاعد مع عدد من الخيارات والاكسسوارات الإضافية، وسنعلم المزيد من التفاصيل قريبا.
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