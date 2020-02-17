الخليج ٣٦٥ نت – البعض قد يعجب بكاديلاك اسكاليد الجديدة ولكن يشعر أنها “عملية” بشكل مبالغ فيه؟، وربما يتشوق البعض لأيام سيارات الكوبيه الرشيقة، ولهؤلاء قام موقع X-TOMI Design برسم صورة تخيلية لاسكاليد ببابين فقط.
من المستبعد إنتاج كاديلاك لنسخة كهذه، حيث أثبت التاريخ فشل مبيعات الـ SUV ببابين عالميا، مثل فورد اكسبلورر كوبيه وبليزر كوبيه وجيب شيروكي كوبيه .. من الواضح أن معظم عملاء الـ SUV يضعون أهمية كبيرة على الحجم والعملية والراحة.
وفي الواقع ما نراه الآن هو تحويل سيارات الكوبيه المعتادة ببابين إلى كوبيه بأربعة أبواب لزيادة العملية والراحة قدر الإمكان، ونرى على سبيل المثال تصميم بي ام دبليو للفئة الرابعة جران كوبيه بأربعة أبواب.
إذن حتى في حالة بناء كاديلاك لنسخة SUV-كوبيه رشيقة لاسكاليد فستكون بأربعة أبواب غالبا، ولكن من يدري.. اتجاهات السوق قد تتغير يوما ما.
كانت هذه تفاصيل خبر هل سنرى كاديلاك اسكاليد SUV الجديدة ببابين وتصميم الكوبيه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.