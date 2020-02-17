هل سنرى كاديلاك اسكاليد SUV الجديدة ببابين وتصميم الكوبيه؟

الخليج ٣٦٥ نت – البعض قد يعجب بكاديلاك اسكاليد الجديدة ولكن يشعر أنها “عملية” بشكل مبالغ فيه؟، وربما يتشوق البعض لأيام سيارات الكوبيه الرشيقة، ولهؤلاء قام موقع X-TOMI Design برسم صورة تخيلية لاسكاليد ببابين فقط.

من المستبعد إنتاج كاديلاك لنسخة كهذه، حيث أثبت التاريخ فشل مبيعات الـ SUV ببابين عالميا، مثل فورد اكسبلورر كوبيه وبليزر كوبيه وجيب شيروكي كوبيه .. من الواضح أن معظم عملاء الـ SUV يضعون أهمية كبيرة على الحجم والعملية والراحة.

وفي الواقع ما نراه الآن هو تحويل سيارات الكوبيه المعتادة ببابين إلى كوبيه بأربعة أبواب لزيادة العملية والراحة قدر الإمكان، ونرى على سبيل المثال تصميم بي ام دبليو للفئة الرابعة جران كوبيه بأربعة أبواب.

إذن حتى في حالة بناء كاديلاك لنسخة SUV-كوبيه رشيقة لاسكاليد فستكون بأربعة أبواب غالبا، ولكن من يدري.. اتجاهات السوق قد تتغير يوما ما.