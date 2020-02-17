كيا سورينتو 2021 الجديدة كليا تكشف نفسها رسميا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن سورينتو 2021 الجديدة بالكامل قبل أسبوعين من تدشينها المرتقب في معرض جنيف للسيارات، وقد تغير كل شيء في السيارة تقريبا بداية من تصميمها الخارجي وداخليتها إلى الشاسيه.

وتتمتع سورينتو بشكل أكثر جراءة مع شبكة تهوية “وجه النمر”، والتي تندمج مع المصابيح الأمامية LED الأنيقة، مع استطالة قاعدة العجلات وقصر أطراف السيارة، بينما حصلت المصابيح الخلفية على تصميم منقسم مختلف عن المصابيح الواسعة للموديل السابق.

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كما صرحت كيا أن سورينتو تحتوي على واحدة من أوسع مقصورات العلامة، مع تصميم داخلي جديد كليا كذلك ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش بالتوازي مع شاشة معلومات ترفيهية لمسية 10.25 إنش ومساحة تخزين رحبة في صندوق الأمتعة.

وصرحت كيا أن سورينتو 2021 هي أكثر سيارة متطورة تقنياً في تاريخ العلامة الكورية بدون ذكر تفاصيل للوقت الحالي، وسيتم تدشين سورينتو 2021 رسميا في الثالث من مارس في معرض جنيف 2020 مع بدء المبيعات سريعا في كوريا الجنوبية ولاحقا هذا العام في باقي الأسواق.