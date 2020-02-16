"كيا" تكشف عن "سورينتو" الجديدة الشهر القادم

كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا، الكشف عن الجيل الجديد من سيارتها سورينتو، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات فيالفترة من 3 إلى 15 مارس المقبل.
أكدت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها الجديدة البالغ طولها 4.80 متر تمتاز من خلال التصميم حاد الزوايا المفعم بالقوة، والخطوطالتصميمية الجديدة على شبكة المبرد، والتي تمتد حتى تلامس حواف الكشافات، وكذلك التصميم الجديد للمصابيح الخلفية.
أوضحت الشركة أن سيارتها الجديدة تقف على منصة جديدة كاملة، تتمتع بتوفير مزيد من الرحابة والسعة في المقصورة الداخلية.
كما سيتم تجهيز "سورينتو" بالعديد من الأنظمة المساعدة وحلول الاتصال ونظام المولتيمديا.
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