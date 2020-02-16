تعرف على أسعار البنزين بعد تعديلها ونظام المراجعة الدورية الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أرامكو عن أسعار البنزين المحدثة وفق المراجعة الدورية التي يبدأ العمل بها من غد الموافق 16 فبراير 2020. وأوضحت أن سعر بنزين 91 سيكون 1.55 ريال لكل لتر بدلاً من 1.50، بينما بنزين 95 سيكون 2.11 ريال لكل لتر بدلاً من 2.04 ريال. كما تم الإعلان عن تغيير نظام المراجعة الدورية لكي يكون شهرياً بدلاً من ربع سنوي، بحيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع التطبيق في صباح اليوم الحادي عشر.

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