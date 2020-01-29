أمريكا قد تسمح للسائقين باختيار رموز ايموجي في لوحات السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – ولاية فيرمونت الأمريكية قد تسمح للسائقين قريبا باستخدام الايموجي في لوحات الترخيص.

ريبيكا وايت، عضوة المجلس التشريعي في الولاية، قدمت مقترح بالسماح للسائقين بوضع واحد من ست رموز ايموجي بجوار أرقام لوحة الترخيص، كما سيكون بإمكانهم اختيار مجموعة أرقام أو حروف خاصة بهم.

إذا تم التصويت بنجاح على المقترح فستكون فيرمونت أول ولاية أمريكية تسمح باستخدام الايموجي في ألواح الترخيص، ولكنها لن تكون أول مكان في العالم.

منذ 12 شهر تقريبا، قدمت ولاية كوينزلاند الأسترالية لوحات ترخيص شخصية مع إمكانية اختيار واحد من خمس رموز ايموجي، مع كون الرموز للتزيين فقط وليست جزءا من أرقام الترخيص الرسمية.