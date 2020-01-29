مقارنة شاملة بين أرخص سيارتين في مصر

كتب: باسل الحلواني اتجه قطاع كبير من المستهلكين مؤخراً لشراء السيارات الاقتصادية، في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات خلال السنوات الأخيرة. وفي السطور التالية تجري"سيارات الوفد"، مقارنة شاملة سريعة بين أرخص سيارتين في السوق المصرية، من حيث المواصفات الفنية أو الأسعار، وهما السيارتين "زوتي Z100"، وسوزوكي "ألتو". أرخص سيارتين في السوق المصرية، من حيث المواصفات الفنية أو الأسعار، وهما السيارتين "زوتي Z100"، وسوزوكي "ألتو". المواصفات Advertisements زوتي Z100 سوزوكي ألتو 2020 سعة المحرك 1000 سي سي 800 سي سي قوة المحرك 75 حصان 47 حصان ناقل الحركة يدوي مكون من 5 سرعات يدوي مكون من 5 سرعات السرعة القصوى 160 كم/س 130كم/س استهلاك الوقود 5.3 لتر لكل 100 كم 3 لتر لكل 100 كم الطول 3.559 م 3.4 م العرض 1.620 م 1.47 م الارتفاع 1.476 م 1.49 م وسائد هوائية 2 إيرباج 2 إير باج الأسعار 119.999 جنيه 129.900 جنيه

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