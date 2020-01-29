تعرف على الطريقة الصحيحة لاحتساب مسافة الأمان

الخليج ٣٦٥ نت – أجزاء من الثانية قد تنجي قائدي السيارات من فقدان حياتهم أو حياة من يحبون، وكذلك حمايتهم من إصابات قد تظل مستديمة طوال الحياة.



ولقد كشف المجلس الألماني للسلامة على الطرق (DVR) عن طريقة تقدير مسافة الأمان الفاصلة عن السيارة الأمامية، التي تسير بنفس السرعة، بأنه يتم حسابها عن طريق قاعدة “الثانيتين”.

وأوضح الخبراء الألمان أن مسافة الأمان هي المسافة التي تقطعها السيارة قبل التوقف، وهي تساوي مسافة الاستجابة زائد مسافة الكبح، ولقد تم تقديرها بفاصل زمني يساوي ثانيتين.

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وكمثال على طريقة احتساب قاعدة الثانيتين قال الخبراء، يتم ملاحظة نقطة ثابتة كعلامة طريق أو شجرة تمر بها السيارة الأمامية، ثم يبدأ العد “واحد وعشرون، اثنان وعشرون”.



وفي حال تم الوصول إلى النقطة الثابتة على الطريق في أقل من ثانيتين، فإن المسافة الفاصلة قصيرة جدا ولا تكفي لكبح السيارة الخلفية.



وأضاف الألمان أنه في حال القيادة على الطرق السريعة أو كان الطقس سئ، فإنه يجب زيادة مسافة الأمان بإتباع قاعدة الثلاث ثواني، وبذلك يمكن التكيف مع تغيرات السرعة للسيارة الأمامية بسهولة.