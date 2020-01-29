“بالفيديو” شابان ينظمان حركة المرور عقب عطل مفاجئ لإشارة بالرياض

الخليج ٣٦٥ نت – تدول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه شابان ينظّمان حركة السير في شارع التخصصي بسبب عطلٍ في الإشارات المرورية.
وفي التفاصيل، فقد أظهر الفيديو الشابان وهما يساعدان رجال المرور على تنظيم الحركة المرورية وفك الاختناقات في شارع التخصصي، وذلك بعد أن شهدت الإشارة عطلاً مفاجئاً، فقد ترجلا من سيارتيهما لتنظيم حركة السير.
يُذكر أن هذا الفيديو حاز على إعجاب كل مَن شاهده، وقد تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع وأثنوا عليه كثيراً.
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