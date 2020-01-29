شاهد.. أول صورة مسربة لمرسيدس S CLASS موديل 2021

تداول عدد من مواقع السيارات العالمية المتخصصة، صورة مسربة للموديل الجديد من سيارة مرسيدس الشهيرة S CLASS، 2021.

وجاء الموديل الجديد من سيارة مرسيدس متشابهاً إلى حد كبير مع الجيل الحالي، لكنه يحمل شبك

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أعرض ومصابيح أمامية نحيلة، مع هيكل أطول.

وستشترك S-Class القادمة في تصميمها مع CLA و CLS، لكنها ستحظى بعدد من المزايا التي لم تتوفر في أي

موديل مرسيدس من قبل، مثل تابلت ضخم لنظام المعلومات الترفيهية وأنظمة قيادة ذاتية أكثر تطوراً.

من المتوقع أن تعتمد S Class الجديدة على مولدات طاقة هجينة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، لتشمل مساعدة هجينة مخففة لمعظم المحركات بداية من 2 لتر إلى V8 سعة 4 لتر.