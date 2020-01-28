على مساحة 3500 متر مربع.. "جي بي غبور أوتو" تفتتح فرعاً جديداً لـ"فابريكا"

كتب: باسل الحلواني

افتتحت شركة جي بي غبور أوتو، الرائدة في قطاع السيارات في مصر، الفرع الجديد لـ "فابريكا"، على مساحة 3500 متر مربع، ليصبح أكبر تجمع للسيارات المستعملة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى دعم سوق السيارات المستعملة، والتيسيرعلى الكثيرمن العملاء من خلال توفير تجربة سهلة ومريحة لبيع

وشراء واستبدال السيارات المستعملة.

وقالت "جي بي غبور أوتو"، عبر بيان لها، إن "فابريكا" تهدف إلى مساعدة العملاء على بيع وشراء وتقسيط أي سيارة مستعملة، مع إمكانية استبدال سيارة جديدة أو مستعملة بالسيارة القديمة، دون التقيد بنوع معين أو طراز يتبع

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علامة محددة بل يمتد نشاط "فابريكا"إلى جميع أنواع وماركات السيارات.

وأكد البيان أن الطاقة الاستيعابية للفرع الجديد تصل إلى 250 سيارة، ويخدم من خلال موقعه المتميز بشارع النزهة بمدينة نصر، أحياء مصر الجديدة، ومدينة نصر، والمقطم، والقاهرة الجديدة،وغيرها من المناطق المحيطة، ويضم تشكيلة واسعة من السيارات المستعملة لأفضل ماركات السيارات العالمية والموديلات والفئات (هاتشباك - سيدان -رياضية متعددة الأغراض (SUV)- دفع رباعي4x4) بجودة مضمونة وأفضل الأسعار.