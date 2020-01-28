لماذا تم اختيار اللون الأخضر هوية جديدة للتاكسي بالمملكة؟

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح المهندس “ماجد الزهراني” المدير العام للنقل بالسيارات الصغيرة في الهيئة العامة للنقل، أن التاكسي الأخضر الجديد سيبقى ثابتاً وسيُعمم على جميع مطارات المملكة خلال العام الجاري، أما سيارات الأجرة البيضاء القديمة والمتهالكة سيُستغنى عنها، بينما سيُنقل الصالح منها إلى أنظمة التاكسي الجديد.

وجاء اختيار اللون الأخضر لتاكسي المطار، لكونه يعكس هوية المملكة ويسهم في ترسيخها، فإنه يُمثّل لون علم الوطن، وبيّن المهندس “الزهراني” أن وزارة النقل والهيئة ستعتمدان مصطلح الـ”Green Car” لتكون علامة فارقة لدى جميع سكان المملكة وزوّارها.

يُذكر أن الليموزين بدأ في المملكة عام 1400، وكانت بدايته باللون الأصفر تقليداً لما كان عليه بعددٍ من الدول، ثم تحوّل إلى الأبيض لمناسبته الطبيعة الصحراوية للمملكة، وفي عام 1414 أطلق عليه مسمى “الأجرة العامة” بدلاً عن الليموزين.