رنج روفر سبورت 2021 تظهر أثناء اختبارها لأول مرة

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الخليج ٣٦٥ نت – الآن يمكنك إلقاء أول نظرة على الجيل التالي من رنج روفر سبورت، ودعونا نستكشف سوياً ما تُظهره الصور التجسسية الجديدة.
ويبدو أن شكل رنج روفر سبورت لم يتغير كثيراً، حيث تحتوي على خطوط جسم مشابهة للطراز السابق، والقليل من اللمسات الجديدة التي سنلاحظها، حيث تبدو الواجهة الخلفية مختلفة بعض الشيء عن ذي قبل مع مشتت هواء أكبر من الطراز الحالي، في حين أن التمويهات تخبئ الكثير أيضاً، خاصة في الواجهة الأمامية.
حيث يتم تغطية الشبك الأمامي بأكمله، لكننا نعتقد أنه لا يزال شبك رنج روفر التقليدي، كما يمكننا رؤية تصميم المصابيح الأمامية الجديدة، والتي تذكرنا بالمصابيح غير التقليدية في إيفوك وديفندر الجديدتين، ولا يزال الأمر غامضاً بخصوص المصد السفلي بسبب التمويهات الكثيفة التي تغطي كل إنش من الواجهة الأمامية.
يبدو أن السيارة ستحصل على مقابض أبواب عادية بدلاً من المستخدمة في إيفوك الجديدة، ولا يمكننا أن نكون متأكدين تماماً من هذا الأمر، ولكن التمويهات خرجت من الأبواب كما يمكن أن يُتوقع من المقابض التقليدية، وفي النهاية، لم يرصد الجيل القادم من رنج روفر التقليدية بعيدا عن نسخة سبورت، ولكننا نعتقد أن يتم ذلك قريباً.
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