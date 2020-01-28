الكشف عن الجيل الجديد من سيارة تويوتا الهيدروجينية "ميراي"

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، الستار عن الجيل الجديد من أيقونتها الشهيرة "ميراي" موديل 2021، التي تم طرحها في الأسواق العالمية عام 2015 لأول مرة، لتكون واحدة من أوائل السيارات الهيدروجينية الإنتاجية.

وقامت "تويوتا"، بإجراء تغيير جذري في التصميم الخارجي ليبدو أكثر

جرأة وانسيابية وأقرب ما يكون للكوبيه، نظراً لأن الجيل الأول من السيارة لم يحقق النجاح المتوقع، عند طرحها لأول مرة، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات الدفع الخلفي لتويوتا لتحسين القيادة والتحكم.

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أما المقصورة الداخلية، فجاءت بسيطة وأنيقة تحتوي على لوحة عدادات رقمية 8 بوصة، ونظام معلومات ترفيهية 12.3 بوصة، ومرآة رقمية للرؤية الخلفية.

وتعتمد ميراي على الهيدروجين والأكسجين لتوليد الطاقة مع انبعاثات من بخار الماء فقط، وتتميز عن السيارات الكهربائية بإمكانية شحنها كاملة من محطة هيدروجين في خمس دقائق فقط، كما تم زيادة 30% في مدى السير ليتعدى 630 كيلو متر للشحنة الواحدة.