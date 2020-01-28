اليابان صنعت قطار “يطير” على الأرض بسرعة 600 كم/س

الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما تتفوق اليابان على نظرائها في تكنولوجيا القطارات فائقة السرعة، حيث تحث العلماء والمصممين لديها بشكل مستمر لمزيد من الابتكار في مجال القطارات السريعة.

وها هي اليوم تعلن عن تطوير تكنولوجيا فريدة سابقة لعصرها في مجال القطارات فائقة السرعة، حيث جعلتها تطير في الهواء! نعم ما قرأته صحيح، بالفعل التكنولوجيا الحديثة تجعل القطارات لا تستخدم السكك الحديدية التقليدية وتطير في الهواء.

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وتسمى التكنولوجيا الجديدة “ماغليف”، وهي تعد مستقبل القطارات خلال العقود المقبلة، وتصل سرعتها إلى 600 كم/س، ولا تستخدم العجلات التقليدية في سيرها، بل تطير فوق الأرض على ارتفاع 10 سنتيمترات في الهواء.

وتعتمد هذه التكنولوجيا على لفائف مغناطيسية يتم تركيبها على الجدران الجانبية لخطوط القطارات الجديدة، ويعمل المغناطيس الموجود في القطار على دفعه للأمام، وتساعده على البقاء معلقا في الهواء، وتمنعه من الانزلاق.

وصرحت شركة السكك الحديدية المركزية في اليابان أنه تمت الموافقة على تمويل المشروع، ومن المقرر أن تكون بداية تدشين القطارات فائقة السرعة في عام 2027، وأضافت الشركة إنهم أكملوا مراحل إعداد التكنولوجيا، ولم يبق سوى البحث عن أراض لتنفيذ المشروع.

وذكر مسؤول ياباني، أنه من المقرر أن يربط الخط الأول بين طوكيو ومدينة ناغويا، التي تقع جنوب العاصمة اليابانية، وأن سرعة هذه القطارات تبلغ 600 كم/س، إلا أنها لن تزيد عن 500 كم/س أثناء الرحلات التي تنقل الركاب، مشيرا إلى أن الأولوية هي للسلامة وليست للسرعة.