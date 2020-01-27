كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أسباب وراء ارتفاع حرارة سيارتك في الازدحامات المرورية وانخفاضها عند السير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفاع حرارة السيارة من أكثر المشاكل إزعاجًا للسائقين أثناء القيادة، وقد يلاحظ بعض السائقين ارتفاع حرارة السيارة في الإزدحامات المرورية الخانقة أو وقوف السيارة مع ترك المحرك في وضع التشغيل، وعند التحرك وزيادة سرعة القيادة تنخفض الحرارة.

لذلك يجب معرفة العوامل التي تتسبب في هذه المشكلة، حيث إن تجاهل أو إهمال هذه المشكلة قد يتسبب في أضرار كثيرة لمحرك سيارتك.

اليوم نستعرض معكم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة السيارة وكيفية حلها.

ضعف البطارية

ضعف بطارية السيارة قد يتسبب في عدم تشغيل القطع الكهربائية في السيارة بالشكل المطلوب ومن بينها مروحة الردياتير، لذلك عند وقوف السيارة مع ترك المحرك في وضع التشغيل، فإن قوة خروج الهواء من المروحة تكون قليلة ولا تتمكن من تبريد المحرك، لكن عندما تتحرك السيارة سريعاً فإن الهواء الخارجي المندفع للمحرك يساعد على تبريده.

مشكلة في مروحة تبريد المحرك

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في كثير من السيارات تعمل مروحة تبريد المحرك على سرعتين، السرعة الأولى تعمل عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة بشكل تقليدي، أما السرعة الثانية تعمل عندما ترتفع درجة الحرارة بشكل أكبر، لذك في حال تلف "الفيوز" الخاص بالمروحة أو أحد الأسلاك والتوصيلات الكهربائية، فإن السرعة الثانية لا تعمل وتؤدي لزيادة درجة الحرارة.

انتهاء العمر الافتراضي لمروحة تبريد المحرك

مروحة تبريد المحرك مثلها مثل أي جزء أخر في السيارة قد تتعرض للضعف أو للتلف نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي، وهو ما يؤدي الى قلة قدرتها على تبريد المحرك وعدم عملها بالشكل الكافي.

تنظيف الردياتير

تنظيف الردياتير من وقت لأخر من الأمور المهمة للحفاظ على دورة تبريد المحرك، حيث إن الردياتير يتعرض في بعض الأحيان إلى الانسداد نتيجة تراكم الأوساخ أو لاستخدام المياه العادية في عملية التبريد، وهو ما يؤدي إلى ضعف قيامه بوظيفته في تبريد المحرك.

غطاء الردياتير

إذا تعرض غطاء الردياتير أو الجوان الخاص به للتلف فإنه يتسبب في تسريب سائل التبريد من الردياتير بالتالي ترتفع درجة حرارة السيارة.