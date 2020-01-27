تخفيضات تصل إلى 40 ألف جنيها على ميتسوبيشي إكليبس

كتب: باسل الحلواني

أخطرت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشي في مصر، شبكة موزعيها بتخفيضات على أسعار سيارتها إكليبس، موديل 2019، تصل إلى 40 ألف جنيه.

ووفقاً للقائمة السعرية المعلنة من الشركة، فإن أسعار الفئة الأولى eGLX Mid Line، تراجعت 30 ألف جنيه، ليصبح

سعرها 410 ألف جنيه، بدلاً من 380 ألفاً.

أما الفئة الثانية GLS Mid Line، ففقدت 40 ألف جنيه، ليصبح سعرها 410 ألف جنيه، بدلاً من 450 ألف جنيهاً.

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كذلك تراجعت أسعار الفئة الثالثة GLS

High Line، حوالي 40 ألف جنيه، ليصبح سعرها 440 ألف جنيه، بدلاً من 480 ألفاً.

وأصبح سعر الفئة الرابعة GLS Top Line، بعد التخفيضات 475 ألف جنيه، بدلاً من 515 ألف جنيه، حيث فقدت نحو 40 ألف جنيها.

وجاءت الفئة الخامسة GLS Premium S-AWC، بسعر 510 ألف جنيه، بدلاً من 545 ألف جنيه، لتفقد 35 ألف جنيه.