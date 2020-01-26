"مازيراتي" تبدأ اختبار نموذجها الأول لمجموعة نقل حركة كهربائية بالكامل

كتب: باسل الحلواني

تطبيقاً للخطط التي أعلنت عنها سابقاً بتحويل جميع سيارات أسطولها إلى سيارات كهربائية، بدأت "مازيراتي" مرحلة اختبار أنظمة الدفع الكهربائية الجديدة التي سيتم اعتمادها في النماذج المستقبلية للشركة.

وتم لهذه الغاية صنع سيارات تجريبية مجهزة بمجموعات نقل حركة كهربائية 100% مع تقنيات خاصة طوّرتها "مازيراتي" بالكامل في مختبر الابتكار الجديد

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التابع لها في مودينا.

وتم خلال المرحلة التجريبية أيضاً تطوير الصوت الذي سيميز المحرك الكهربائي الجديد. حيث ستمتلك السيارات الكهربائية القادمة صوتاً فريداً خاصاً بها شأنها في ذلك شأن جميع سيارات "مازيراتي" المزودة بمحركات الاحتراق التقليدية. وبذلك يحصل العملاء على سيارات دفع

كهربائي بالكامل تجمع أعلى مستويات الراحة ومتعة القيادة وقوة الأداء مع صوت فريد لا تخطئه الأذن.

وبفضل اختبارها ضمن مختلف ظروف الاستخدام على الطرقات ومسارات السباق، سيتم جمع البيانات المهمة لتطوير مجموعات نقل الحركة الكهربائية الجديدة التي سيتم استخدامها في النماذج المستقبلية لطرازات "مازيراتي".

وسيكون طرازا "جران توريزمو" و"جران كابريو" الجديدان أولى السيارات في تاريخ العلامة تتبنى الحلول الكهربائية 100% التي سيتم إنتاجها في مركز تصنيع العلامة بمدينة تورينو.