كتب: باسل الحلواني كشفت شركة صناعة السيارات الأمريكية الصينية الناشئة Neuron EV، عن أحدث صور تشويقية لسيارتها الكهربائية الجديدة فيجا، التي تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر. ويبلغ طول السيارة الكهربائية "فيجا"، حوالي 4.90 متر وعرض 1.98 متر وارتفاع 1.68 متر، وتأتي بأربعة أبواب وتقدم أماكن لخمسة ركاب. حوالي 4.90 متر وعرض 1.98 متر وارتفاع 1.68 متر، وتأتي بأربعة أبواب وتقدم أماكن لخمسة ركاب. ويتمتع التصميم الخارجي للسيارة بمظهر قوي مفتول العضلات، يخطف الأنظار من خلال شريط الإضاءة LED الممتد على المقدمة، وكذلك شريط الإضاءة LED الممتد على المؤخرة. العضلات، يخطف الأنظار من خلال شريط الإضاءة LED الممتد على المقدمة، وكذلك شريط الإضاءة LED الممتد على المؤخرة. ولم تفصح الشركة عن أية تفاصيل تقنية تتعلق بنظام الدفع الكهربائي، كما أنها لم تفصح عن موعد الطرح أو الأسعار الرسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن أحدث سيارة كهربائية "صينية أمريكية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.