مواصفات اودي Q3 2020 الجديدة كلياً في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت اودي Q3 2020 الجديدة كلياً إلى السعودية مؤخراً عبر الوكيل ساماكو للسيارات كي تبهرنا بما تحمله من تقنيات متقدمة ومقصورة فاخرة، إلى جانب تصميمها الشبابي الجذاب، واليوم نلقي نظرة على مواصفاتها.

الخارجية

حصلت الـSUV المدمجة على تغيير كبير مقارنة بحجمها السابق، حيث استبدلت منصة جولف Mk5 بمنصة MQB الجديدة المرنة، وهو ما جعلها أكثر ارتفاعاً بفارق 38 ملم وأطول 96 ملم وأعرض 25 ملم مع عجلات 17 إلى 19 إنش حسب الفئة.

الداخلية

تضم المقصورة شاشة عدادات 8 إنش بجانب شاشة لمس نظام MMI للترفيه المعلوماتي بقياس 10.1 إنش بجوار بعضهمها البعض، مع دعم شاشة العدادات الرقمية للكثير من الخيارات والإعدادات التي تسمح للسائق بالتحكم بمختلف أنظمة السيارة، إضافة لدعم التحكم بالأوامر الصوتية في نظام الترفيه سريع الإستجابة متعدد الوظائف، إضافة لوجود حقيبة أمتعة كبيرة سعتها 675 لتر وتصل إلى 1525 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

التقنيات

من حيث التقنيات، تقدم اودي Q3 الجديدة نظام مكيف أوتوماتيكي مع أزرار تحكم به واضحة، والتي يوجد أدناها شاحن لاسلكي للهواتف الذكبة الداعمة، إضافة لمجموعة كبيرة من أنظمة الأمان المتقدمة التي تشمل مستشعرات مراقبة للطريق تحذر السائق من أي اصطدام وشيك مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية ووسائد هوائية متنوعة بجانب أنظمة منع الانحراف عن المسار والثبات الإلكتروني والمكابح مانعة الانغلاق.

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المحركات

تقدم لنا Q3 محرك 4 سلندر سعة 1.4 لتر تيربو بقوة 155 حصان مع متوسط استهلاك وقود اقتصادي يبلغ 15.1 كم/لتر من بنزين 95.

صور تجربة القيادة:

صور وكالة ساماكو: