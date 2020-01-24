أسعار اودي Q3 2020 الجديدة كلياً في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت اودي Q3 2020 الجديدة كلياً إلى السعودية لدى الوكيل ساماكو للسيارات كي تبهرنا بما تحمله من تقنيات متقدمة ومقصورة فاخرة، إلى جانب تصميمها الشبابي الجذاب، واليوم نلقي نظرة على أسعارها.

تأتي Q3 الجديدة كلياً كنسخة مصغرة من Q8، حيث تظهر هوية اودي الجديدة، خاصة مع مصابيح LED الأمامية والشبك الأسود الكبير والمصد الخلفي العريض ذو اللون الأسود بفئة بلاك ايديشن الأعلى.

وازداد مستوى فخامة Q3 2020 الجديدة قد ازداد أيضاً من خلال توفير مساحة أكبر للركاب، إضافة لوجود حقيبة أمتعة كبيرة سعتها 675 لتر وتصل إلى 1525 لتر عند طي المقاعد الخلفية وشاشة عدادات 8 إنش بجانب شاشة لمس نظام MMI للترفيه المعلوماتي بقياس 10.1 إنش.

ويأتي المحرك من نوع 4 سلندر سعة 1.4 لتر تيربو بقوة 155 حصان مع متوسط استهلاك وقود اقتصادي يبلغ 15.1 كم/لتر.

هذا وأما عن الأسعار، فهي تبدأ من 170,500 ريال لفئة أدفانسد، في حين أن فئة بلاك ايديشن الأعلى تأتي بسعر 189,500 ريال، وتعد هذه الأسعار شاملة الضرائب ونهائية قبل تكاليف التأمين.

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صور تجربة القيادة:

صور وكالة ساماكو: