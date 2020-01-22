كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تستعد لترقية عائلة E-Class بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط شركة مرسيدس الألمانية العملاقة لصناعة السيارات لترقية عائلة E-Mercedes بالكامل، وقد عرضت بالفعل سيارات السيدان في لاس فيغاس.

قد يتم تقديم العرض الأول للتحديثات في أوائل شهر مارس ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات، ومن المتوقع أن تبدأ المبيعات في صيف عام 2020.

ووفقُا للإعلان الرسمي لمرسيدس بنز، فإن مظهر النموذج لن يتغير، لكن من حيث التغييرات التكنولوجية من المتوقع أن تكون كبيرة للغاية، على سبيل المثال، ستتمتع السيارة السيدان بأنظمة أمان أكثر ذكاءً يمكنها أن تتنبأ بحالة الطرق.

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التغييرات التي تم الإعلان عنها بالفعل في المقصورة الداخلية، شملت عجلة قيادة جديدة مزودة بأزرار تعمل باللمس، كما أن الجيل الحالي من نظام MBUX الترفيهي المعلوماتي الخاص بمرسيدس للوسائط المتعددة مع شاشتين مقاس 10.25 بوصة يعد بالفعل عناصر قياسية للتحكم الصوتي وعناصر الحقيقة المدمجة.

وستتلقى العائلة ميزات تم تطبيقها بالفعل على طرز أخرى - مثل "Relax Assistant" الخاص بـ Energizing.

أما بالنسبة إلى مجموعة المحركات، فقد وعدت مرسيدس بمحركان جديدان في الوقت الحالي للفئة E المحدثة.

ومن المتوقع أن تبدأ مبيعات فئة E-Mercedes المحدثة في أوروبا في فصل الصيف، وسيكون الظهور لأول مرة في الأشهر القادمة.