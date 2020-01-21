إنقاذ مواطن بعد وقوع خلل بمثبت سرعة سيارته في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – استطاعت قوات أمن الطرق التابعة لمنطقة مكة المكرمة من إنقاذ مواطن قد علق مثبت سرعة سيارته على طريق الساحل الجديد باتجاه جدة.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، يفيد بتعرض سيارة من نوع “جمس يوكن” لعطل في مثبت السرعة، لتتحرك الجهات المعنية للتعامل مع البلاغ والتواصل مع أمن الطرق لفسح الطريق لقائد السيارة.

وعلى الفور قامت دوريات أمن الطرق باللحاق بالسيارة التي كانت تسير بسرعة 120 كم، وصدمها من الخلف حتى تمكنت من السيطرة عليها وتفادي وقوع أي خطر لقائد السيارة.

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