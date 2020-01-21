“بالفيديو” شاهد تصرف رجل مرور بعدما وجد حجارة متناثرة على أحد طرق تبوك

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر قيام أحد رجال الإدارة العامة للمرور بمساعدة بعض عمال النظافة في إزالة حجارة متناثرة على قارعة أحد الطرق.

وأظهر مقطع الفيديو رجل المرور الرقيب “سلامة الحويطي” وهو يُسارع إلى استخدام إحدى أدوات النظافة في إزالة الحجارة، مع العمال على أحد الطرق في مدينة تبوك.

يُذكر أن “الحويطي” قد أوضح أنه شاهد الحجارة المتناثرة على الطريق وتسببها في عرقلة السير، فبادر إلى استئجار بعض العمالة على حسابه الخاص لإزالة الحجارة وشاركهم عملهم.