"تويوتا إيجيبت" تطلق حملة جديدة خاصة بالسمكرة والدهانات

كتب: باسل الحلواني

قدمت شركة تويوتا إيجيبت، عروضاً جديدة خاصة بالصيانة لعملائها، حتى نهاية شهر مارس، تشمل إجراء مقايسات مجانية على السمكرة، والدهان، بالإضافة إلى خصم 15% على مصنعيات السمكرة، وكذلك خصم 15% على قطع

غيار السمكرة، بالإضافة إلى عرض خاص لتلميع السيارة بالكامل مقابل500 جنيه، وكذلك دهان السيارة بالكامل بقيمة 7000 جنيه.

وقالت "تويوتا"، إن العرض الخاص بالمقايسة المجانية متاح

فقط، في فروع "العباسية، وأبورواش، وجسر السويس".

ولم تحدد الشركة موديلات معينة للعروض، حيث يمكن لجميع عملاء تويوتا الاستفادة منها، مؤكدة أن المقايسة مجانية ولكنها ضرورية لتحديد تكلفة السمكرة والدهان.

جدير بالذكر أن آخر عروض "تويوتا إيجيبت"، كانت منذ شهرين، حيث قدمت عروضاً خاصة على الصيانة.