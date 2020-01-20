كتب: باسل الحلواني
قدمت شركة تويوتا إيجيبت، عروضاً جديدة خاصة بالصيانة لعملائها، حتى نهاية شهر مارس، تشمل إجراء مقايسات مجانية على السمكرة، والدهان، بالإضافة إلى خصم 15% على مصنعيات السمكرة، وكذلك خصم 15% على قطعغيار السمكرة، بالإضافة إلى عرض خاص لتلميع السيارة بالكامل مقابل500 جنيه، وكذلك دهان السيارة بالكامل بقيمة 7000 جنيه.
وقالت "تويوتا"، إن العرض الخاص بالمقايسة المجانية متاحفقط، في فروع "العباسية، وأبورواش، وجسر السويس".
ولم تحدد الشركة موديلات معينة للعروض، حيث يمكن لجميع عملاء تويوتا الاستفادة منها، مؤكدة أن المقايسة مجانية ولكنها ضرورية لتحديد تكلفة السمكرة والدهان.
جدير بالذكر أن آخر عروض "تويوتا إيجيبت"، كانت منذ شهرين، حيث قدمت عروضاً خاصة على الصيانة.
كانت هذه تفاصيل خبر "تويوتا إيجيبت" تطلق حملة جديدة خاصة بالسمكرة والدهانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.